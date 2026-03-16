岐阜のワッド・モハメッドサディキがデビュー戦で結果を出した柏レイソルの下部組織で育ち、今シーズンから育成型期限付き移籍でFC岐阜に加入した19歳のFWワッド・モハメッドサディキが、デビュー戦で結果を出した。3月15日に行われたJ2・J3百年構想リーグの第6節で福島ユナイテッドFCと対戦した岐阜は2-1で勝利した。この決勝点を、後半41分に出場したワッドが決めた。FW三浦知良もベンチ入りしていた一戦は、1-1のまま後半41