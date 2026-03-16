◆第４０回フラワーＣ・Ｇ３（３月２１日、中山競馬場・芝１８００メートル）＝３月１６日偉大な背中を追う。イクシード（牝３歳、美浦・木村哲也厩舎、父キタサンブラック）が昨年１０月以来、５か月半ぶりの復帰戦で初の重賞の舞台に立つ。全兄は２３年のジャパンＣでＧ１６連勝のままターフを去り、世界ナンバーワンの称号を得たイクイノックス。１０戦８勝２着２回と圧倒的なパフォーマンスで世界中に衝撃を与え続けた。兄