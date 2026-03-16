働き方の柔軟性を求める求職者が増えている。総合求人サイト「イーアイデム」を運営する株式会社アイデムが実施した調査によると、パート・アルバイトを希望する理由の１位は「自分の都合のよい時間や曜日に働きたいから」で６７．６％となり、働く時間を自分で調整できることが最も重視されていることが分かった。次いで多かったのは「生活との両立を図りたいから」で４２．２％、「気楽に働きたいから」が２６．７％。家庭や