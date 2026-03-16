仕事のパフォーマンスを左右する「集中力」。その維持に悩むビジネスパーソンは少なくないようだ。ピクシーダストテクノロジーズ株式会社がビジネスパーソン１，０００人を対象に実施した調査では、６３．１％が「年齢とともに集中力が低下すると思う」と回答。特に４０代以降ではその傾向が強く、４０代で６９．５％、５０代でも６９．５％、６０代では７４．０％が集中力の低下を実感していることが分かった。日々の仕事にお