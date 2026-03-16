人手不足や業務の属人化が続く卸業界で、アナログな受発注業務の限界が浮き彫りになっている。株式会社タノムと株式会社インフォマートが卸業者１４２社を対象に行った調査では、ＦＡＸや電話による受注業務に「限界を感じている」と答えた企業が８割を超え、業務のデジタル化が大きな課題となっている実態が明らかになった。業界全体の課題として最も多く挙がったのは「人手不足・人材育成の難しさ」で６７．６％。次いで「受