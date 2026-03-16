タレントの稲村亜美が日本時間１６日にＳＮＳを更新。ＷＢＣ日本対ベネズエラ戦を観戦した様子を公開した。稲村はインスタグラムに「昨日は日本ＶＳベネズエラを観戦！！！！」と題し、元ソフトボール日本代表の長崎望未とともに侍ジャパンのユニフォーム姿を見せると、現地でＷＢＣの試合を観戦する様子を披露。「まず最初にいいたいことは選手の皆さん日の丸を背負って戦ってくれたことに感謝です応援できて幸せでした、、