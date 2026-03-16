１５日、北京市の地壇公園で、花粉固定剤を加えた水をコノテガシワに散布する職員。（北京＝新華社記者／鞠煥宗）【新華社北京3月16日】中国の北京市園林緑化局は、花粉アレルギーの市民生活への影響を軽減するため、花粉飛散抑制に向けた総合対策に着手した。今春のヒノキ科花粉の飛散は8日ごろに始まり、今月中旬ごろにピークを迎える。樹木を保有・管理する各機関は、花粉の多い時期に剪定や高圧散水、地面の加湿、固定剤の