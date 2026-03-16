人手不足が続くなか、専門学校生を対象とした新卒採用をめぐる企業の動きが一段と活発になっている。株式会社グッドニュースが実施した「２０２６年１月採用活動の実態調査」（Ｃａｒｅｅｒｍａｐ）によると、専門学生の採用に前向きな企業は７８．６％にのぼり、企業の採用ニーズは依然として高い水準にあることが分かった。さらに初任給を引き上げた、または引き上げる予定の企業は６１．２％となり、過去３年で最も高い割合