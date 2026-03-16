新年度や新生活が始まる春は、多くの人にとって「何かを始めたい」と感じる季節のようだ。株式会社ファーストイノベーションがＳＮＳを通じて実施した調査によると、この春に新しいことを始めたい、またはすでに始めていると答えた人は約６割にのぼった。一方で、その行動を妨げる要因として「お金」や「時間」の問題も浮かび上がっている。調査は２０２６年２月２５日から２月２８日にかけて、Ｘ（旧ツイッター）上のアンケー