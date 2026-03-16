8人組グループ・timeleszが、4月29日に発売するアルバム『MOMENTUM』の3形態同時予約購入特典の詳細が公開された。リード曲「GOOD TOGETHER」MV公開記念生配信も決定した。【写真】ぎゅっとくっつき寝転ぶtimelesz…初回限定盤Aジャケットまずは3大ストリーミング映像。1つ目の映像は「今こそ自分の限界を超える時！メンタル王 最強決定戦 〜ワンカードポーカー篇〜」。昨年のババ抜き篇に引き続き、カードゲームによるメンタ