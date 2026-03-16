テレビ東京は21、28日、「結婚すれば幸せ？」「結婚したいけどうまくいかない」など、婚活“ヌマ”にハマる「ヌマ子」による「ヌマ子」のためのちょっとオトナの恋愛トークバラエティ『ヌマ子の憂鬱〜幸せになりたい女たち〜』を放送する。番組では、ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート種目の解説で注目を集めた元フィギュアスケート選手でタレントの高橋成美（34）が“はじめての婚活”に挑戦する。【写真】会見中もに
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