アニメ『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件 2』のオープニング主題歌情報が発表された。第2期のオープニング主題歌は、第1期に続きオーイシマサヨシが担当し、楽曲タイトルは「君は恋人」に決定した。【画像】真昼のメイド＆浴衣姿！『お隣の天使様』第2期の場面カットさらに、本日オーイシマサヨシが歌うオープニング主題歌「君は恋人」を使用した第2期の本予告映像もあわせて解禁。本予告映像では、甘くて焦