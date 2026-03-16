「幻冬舎」の編集者・箕輪厚介氏（40）が16日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。元参院議員で、現在は落語家として活動するガーシー（本名・東谷義和）氏（54）がゲスト出演し、モテる芸能人の特徴について語る場面があった。箕輪氏から「今までで一番モテた芸能人は誰ですか?」と質問されると、ガーシー氏は「結婚したからピー入れなあかんけど」としながら「やっぱり凄かったよ。優しい人に人が集まるんやなと思った」と