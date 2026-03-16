さすがの表現力だ。オリエンタルラジオの藤森慎吾が3月14日、「ABEMA BOATRACE COLORS『波乗りSPLASH CAFE』」にMCとして生出演。ミニゲームで秀逸イラストを描き上げ、スタジオを沸かせる一幕があった。【映像】藤森慎吾の秀逸イラスト番組では、ボートレース場の大時計にちなんで「12秒ホワイトデーお絵描き伝言ゲーム」を実施した。ルールはチームで出題者と回答者に分かれ、出題者は抽選ボックスから引いたお題を絵で回答