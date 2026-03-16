２０２６〜２７年秋冬東京コレクション（東コレ）が１６日、東京都内で開幕した。日本の「ペイデフェ」が銀座ライオンビルでショーを行い、妖精をイメージした服を披露した。同ビルは１９３４年に建設され、第二次世界大戦で空襲を免れた。デザイナーの朝藤りむさん（４０）さんは「戦争を経験したこの場所を、平和的に使いたかった」と語った。東コレは、一般社団法人「日本ファッション・ウィーク推進機構」が主催する「楽