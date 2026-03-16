東京・品川区にある星薬科大学で、薬品が入ったビンが倒れ学生6人がけがをしました。頭痛やめまいを訴えていて、薬品を吸い込んだとみられています。【映像】物々しい雰囲気に包まれた現場付近の様子張山紗彩リポート「大学の校門前にはたくさんの緊急車両が集まっており、あたり一帯は物々しい雰囲気に包まれています」午後4時半ごろ、品川区荏原にある星薬科大学で、「薬品が漏れて学生が吸入した」と119番通報がありました