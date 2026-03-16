2026年1月、東京・台東区東上野の路上で現金約4億2000万円が奪われた事件。“令和の4億円事件”とも呼ばれた謎深いこの事件が、14日、急展開しました。警視庁は、事件の指示役とみられる山口組弘道会系幹部の狩野仁琉容疑者（21）と職業不詳の小池恒児容疑者（47）、さらに実行役や準備役とみられる合わせて7人を事後強盗の疑いで逮捕しました。7人は車のトランクに置かれていた現金約4億2300万円の入ったスーツケースを奪い、その