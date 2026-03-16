NHK連続テレビ小説「ばけばけ」のヒロイン、トキを演じる〓石あかり（23）と夫ヘブン役のトミー・バストウ（34）が16日、大阪市のNHK大阪放送局で「ばけばけ」スペシャルトークイベントに登壇した。ドラマは松江の没落士族の娘で、小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）の妻・小泉セツをモデルに描く。撮影は2月7日にクランクアップし、27日の最終回に向けてトークも盛り上がった。イベントでは、円井わん演じるトキの友人サワを主人公