寒い中散歩に行くの大変ですよね。 やっとあったかくなってきて、散歩も行きやすくなったかと思いきや、春は花粉があるんでした…！花粉症には春の散歩もキツい！ 早くあったかくならないかな～とずっと思ってたけど、今は早く花粉終わらないかな～と思ってます。花粉が終わったら今度は暑くなるから、それも嫌なんですけどね…。