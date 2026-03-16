生まれつき前足のない保護犬の、天真爛漫な現在の姿が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で14万6000回再生を突破し、「ずーっと可愛すぎる」「こちらもパワーをもらえます」といったコメントが寄せられ、現在の姿にも注目が集まっています。 【動画：生まれつき『前足』がない保護犬→大切に育てた結果…勇気を貰える『ハンデを感じさせない現在』】 生まれつき前足がないワンコ Instagramア