アトレティコ・マドリードが、マンチェスター・シティに所属するベルギー代表FWジェレミー・ドク（23）の獲得に興味を持っているようだ。スペイン『FICHAJES』が伝えた。アンデルレヒトでプロキャリアをスタートさせたドクは、スタッド・レンヌでのプレイを経て、2023年夏にシティへ加入。独特なステップを活かしたドリブル突破はプレミアリーグ屈指だが、フィニッシュ面で課題を残している。今季はここまで公式戦34試合に出場して