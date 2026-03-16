プレミアリーグ第30節でアストン・ヴィラを3-1で撃破し、3位まで順位を上げたマンチェスター・ユナイテッド。シーズン途中にマイケル・キャリックを暫定監督に迎えたところから状況が好転しており、チャンピオンズリーグ出場権獲得が見えてきた。その変化を感じているのが、2017年から5年間マンUでプレイした現サッスオーロMFネマニャ・マティッチだ。マティッチ在籍時のマンUも苦しい時期が長かったが、なぜ結果が出てこなかった