15日に行われたMLS第4節、バンクーバー・ホワイトキャップスとミネソタ・ユナイテッドの一戦で、ミネソタのコロンビア代表FWハメス・ロドリゲスがデビューを果たした。ハメスは65分にピッチに現れたが、この時点で5-0の大差がついており、良いデビュー戦とはならなかったようだ。しかしスタジアムにはコロンビア代表の黄色のユニフォームを着た観客が大勢訪れていたと『Daily Hive』は伝えている。ホワイトキャップスのトーマス・