シンガポール航空は、「SQワンダーラスト ゆとり割」を3月16日午前10時から22日まで実施する。東京/羽田・東京/成田・名古屋/中部・大阪/関西・福岡発着シンガポール・東南アジア・南アジア・ロサンゼルス行きのビジネスクラス、プレミアムエコノミークラス、エコノミークラス往復航空券が対象となる。クリスフライヤー会員がウェブサイトからログインの上、プロモーションコード「SQMC2603」を入力かつマスターカードで決済すると