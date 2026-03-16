山口県内で生まれたスタートアップ企業の成長を支援するためのイベントが15日、東京で開かれました。このイベントは、県内のスタートアップ企業に首都圏の投資家や企業との接点を持ってもらおうと県が主催して初めて開かれたものです。会場にはおよそ150人が集まり、参加したスタートアップ企業8社が自社の技術やビジネスモデルをアピールしました。このうち、山口大学から生まれた「ジニーズランプ