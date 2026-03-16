長崎市は、長崎サンセットマリーナなどと防災協定を結びました。 大規模災害時に船を使った人の搬送などを行います。 長崎市と協定を結んだのは、長崎サンセットマリーナと福田小学校区コミュニティ連絡協議会です。 協定式では、鈴木長崎市長と長崎サンセットマリーナの吉井 健代表取締役社長、福田小学校区コミュニティ連絡協議会の田中 洋一会長が協定書に署名しました。 （鈴木 長崎市長）