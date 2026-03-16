脱炭素産業の集積を狙い国が選定作業中の「GX＝グリーントランスフォーメーション戦略地域」について、山口県は、選ばれた場合の温室効果ガス削減量が県全体の4分の1ほどに上るとの試算をまとめました。県議会の産業観光委員会で示されたものです。県が選定を目指す「GX戦略地域」は、アンモニアや水素などの脱炭素産業を集積させるため、国が補助金の集中投下や規制緩和により重点的に支援する地域です。山口県