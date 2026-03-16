明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド。 「V・ファーレン長崎」は15日、ホームで「アビスパ福岡」との九州ダービーに臨みました。 J1の舞台では初顔合わせとなった、福岡との一戦。 V・ファーレンは開始早々、チアゴ サンタナがダイレクトシュートを放つなど、積極的にゴールを狙います。 前半は、前線からのプレスでボールを奪って試合を優位に進めます