高止まりが続く原油高は、石川県内の一次産業にも大きな影響を及ぼしています。内灘町のホリ牧場。久々江龍飛フィールドキャスター「何頭ほど？」ホリ牧場専務・堀牧人さん「60頭全体では？600頭」酪農を初めて90年余り、生産された生乳は牛乳やヨーグルトなどの乳製品として県内外に出荷されています。久々江龍飛フィールドキャスター「この部屋は？」ホリ牧場専務 堀牧人さん「この部屋は、搾った生乳を保管したり搾乳機を洗浄し