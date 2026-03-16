イギリス・ロンドンで目撃されたのは、とんでもない逃げ方をした男。体当たりされても、車に衝突しても、壁にこすっても止まらない盗難車。パトカーが挟み込み動きを止めると、運転していた男は路上に降り、駆け足で逃走を続けました。しかし、左右を高い壁に阻まれた男は、まるでスパイダーマンのように壁を登り始めたのです。高さ10メートルはあろうかという壁。その中間辺りに差し掛かったその時、力尽きたのか男は落下し、警察