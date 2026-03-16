人気チアが開幕戦を盛り上げ 独立プロ野球、火の国サラマンダーズは、おとといの開幕戦で見事、勝利しました。 【写真を見る】火の国サラマンダーズ開幕戦を接戦で制すスタンドにはフォロワー180万人超の人気チア林襄（リンシャン） その応援席では、SNSのフォロワー数が約180万人という台湾チア、リンシャンさんを中心に観客を盛り上げました。 サラマンダーズの今季開幕戦には過去最多と