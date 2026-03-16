サッカーＪ１浦和は１６日、百年構想リーグ第４節の鹿島戦（埼玉スタジアム）において、浦和レッズサポーターによる試合運営管理規定違反行為が発生したことを発表した。処分対象行為は「威嚇行為（メディア関係者への罵声・唾を吐く行為）」で、違反行為に及んだ対象者１名に３月１８日柏戦から４月２９日川崎戦までのホームゲーム５試合の入場禁止の処分が科せられた。また期間中に行われるアウェーゲーム、浦和レッズレディ