熊本の街が巨大なゲーム盤に早変わり。熊本市電で人気ゲーム「桃太郎電鉄」を体感できるイベントが始まりました。■前田清鈴記者「熊本市電で始まったのはアプリを使った“リアル桃太郎電鉄”です」 桃太郎電鉄、通称「桃鉄」はプレイヤーが鉄道会社の社長となり、日本各地の駅を巡りながら資産を増やすゲームです。今回は、熊本市電の線路を巨大なすごろくに見立てた“リアル桃鉄”を展開。渋滞の緩和