【漫画】本編を読む漫画家・イラストレーターとして活躍する雪のヤドカリさん（@yukinohotel）が描く『文学的なオチが癖になる雪のヤドカリ4コマ劇場』。同作はゴリラへの謝罪、3億円事件、食文化の未来などさまざまなモチーフを題材に、シリアスとギャグを凝縮した4コマ漫画だ。エピソードはいずれもシンプルな設定ながら、最後の1コマには“意外なオチ”が用意されている。たとえば「常識人」というエピソードは、会社員の