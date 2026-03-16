◆若葉Ｓ（３月２１日、阪神競馬場・芝２０００メートル＝２着までに皐月賞の優先出走権）今週の皐月賞トライアルで、武豊騎手＝栗東・フリー＝はキッコベッロ（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父スタディオブマン）と初コンビを組む。前走のあすなろ賞（杉原誠人騎手）で２着だったが、レジェンドのリードでクラシックへの切符を勝ち取るか注目だ。１１日の１週前追い切りでは栗東・ＣＷコースで初コンタクトを取り、７ハロン９