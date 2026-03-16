韓国・ソウルで目撃されたのは、衝突事故の瞬間です。バスは中央線を大きくはみ出し、タクシーなど合わせて5台の車に次々と衝突。そのまま歩道に突っ込み、アパートの塀にぶつかり停止しました。現場には、ぺしゃんこになった車や車体が傾いたトラックなど、巻き込まれた車が無残な姿で残されていました。事故は多くの人が行き交う帰宅時間帯に発生し、映像には直前で事故を回避する歩行者の姿も確認できます。現地メディアにより