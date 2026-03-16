阪神大賞典・Ｇ２（２２日、阪神競馬場・芝３０００メートル＝１着馬に天皇賞・春の優先出走権）にアドマイヤテラ（牡５歳、栗東・友道康夫厩舎、父レイデオロ）で挑む友道調教師は最多タイ３勝を挙げる。４勝目を挙げれば、歴代単独最多の勝利数となる。これまで２００８年アドマイヤジュピタから１６年シュヴァルグラン、２０年ユーキャンスマイルでＶ。【３・２・０・３】で勝率３７・５％、連対率６２・５％となっている。