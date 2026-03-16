King＆Prince永瀬廉（27）と女優の吉川愛（26）が16日、東京・神田明神でダブル主演した映画「鬼の花嫁」の完成披露試写会に出席した。2人は初共演だったが、現在では“ため口”で話すように。サイゼリヤで食べたものが同じだったことなど小さなことから距離が縮まっていったという。永瀬は「ほうれん草とベーコン、あれはうまかった」と回顧。「小さいことでちょっと縮まった。そういったことが繰り返されて今では敬語を使う