【マイアミ（米フロリダ州）＝読売取材団】１４日（日本時間１５日）に米フロリダ州、テキサス州で行われたワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の準々決勝で、前回覇者の日本はベネズエラに逆転負けを喫し４強入りを初めて逃した。ベネズエラ８―５日本日本は１点を追う三回、佐藤の適時二塁打で追いつき、途中出場の森下の３ランでリードを奪ったが、打線は四回以降、追加点を奪えず。五回に２番手隅田がガルシ