アメリカ・ニューヨークで目撃されたのは、交差点で空を飛ぶ暴走車です。事故があったのは3月10日の午後2時半過ぎ。信号が変わり車列がゆっくりと動き出したその時、ものすごいスピードで突っ込んできた車。縁石に乗り上げると、車体が宙に浮いた状態で道路を横切り、ビルに激突しました。通行していた人はギリギリのところで衝突を回避し、後ずさりしながら立ち尽くしていました。現地のメディアによりますと、暴走車を運転してい