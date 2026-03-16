永瀬廉（27）と吉川愛（26）のダブル主演映画「鬼の花嫁」（池田千尋監督、27日公開）大ヒット祈願イベントが16日、東京・神田明神で行われた。トークの中で、タイトルにちなみ「自分が特筆すべき〜の鬼？」との質問に、吉川は「ネギ愛の鬼」と言い、笑みを浮かべた。吉川は「ネギが本当に大好きで。香りがするものなので、仕事の日はいただかないですけど、お休みの日は1日に2本くらいは食べるので…1食。青い部分も、しっかりい