シチズン時計のジュエリーライクウオッチブランド「CITIZEN L（シチズン エル）」に、新作となる「RAINELL（レイネル）」が加わる。雨の雫をイメージしたというデザインを特徴とし、4モデルを4月9日に発売する。価格は5万3,900円〜6万1,600円。RAINELLという名称は「Rain（雨）」と「Bella（美しい）」を組み合わせた言葉。雨の雫のように繊細で、自然の静けさを感じさせるデザインをテーマにしたモデルとなる。カラーバリエーショ