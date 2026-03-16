【「グランブルーファンタジー リリンク：エンドレスラグナロク」クローズドベータテスト】 開催期間： 2026年3月13日16:00～3月16日15:59 Cygamesより、7月9日に発売される「グランブルーファンタジー リリンク：エンドレスラグナロク」。そのクローズドベータテストが、3月13日から3月16日までの3日間開催された。 本作は、2024年に