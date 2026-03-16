プセルトイメーカー・Qualiaは、カプセルトイ「お仕事を頑張っている人の応援スクエアポーチ」（1回400円/全6種）を、全国のカプセルトイ売り場で2026年3月9日から順次発売する。商品イメージどこかで見たことあるような値札やラベルのデザインに、仕事中の悩みや愚痴など“社会人あるある”を組み合わせた「ニセ販促シール」を制作しているデザイナー「おだ犬」。 カプセル商品第１弾としてアクリルキーホルダーを発売し、成人層