グローバルオーディション番組『BOYS ? PLANET』から生まれた8人組ボーイズグループ ALPHA DRIVE ONEが、今年1月にリリースした韓国デビュー作品であるミニアルバム『EUPHORIA』の発売を記念し、日本で初となるショーケースを開催した。対象商品の購入者の中から応募抽選で選ばれた1000人のファンを前に3曲を日本初披露。さらにメンバーによる日本語を交えたトークやゲームコーナーも行われ、盛り上がったイベントの様子をレポート