【S.H.Figuarts 仮面ライダーギーツIX（2次発送分）】 3月18日16時より抽選受付開始 11月 発売予定 価格：11,000円 BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts 仮面ライダーギーツIX」の2次発送分の抽選受付を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて3月18日16時より開始する。発送は11月を予定し、価格は11,000円。 本商品は