地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな駅名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな駅名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！「下教来石」はなんて読む？「下教来石」という漢字を見たことはありますか？ヒントは、山梨県北杜市の地名です。いったい、「下教来石」はなんと読むのでしょうか。正解を知りたい人は、もう