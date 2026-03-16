自民党富山県連がおととい開いた、各支部長らの会合に田畑裕明衆議院議員が出席し、「様々な選挙に悪影響を与えた」と謝罪しました。田畑議員は無断・架空の党員登録問題を受けて、おととしに県連の役職を解任されていて、県連主催の行事に出席したのはそれ以来初めてです。おととい、富山市のホテルで開かれた自民党県連の会合。姿を見せたのは、田畑裕明議員です。出席者とあいさつを交わします。田畑議員はおととし、自らの無断