今月7日、富山市の国道8号の交差点で親子2人が死亡した事故の続報です。赤信号無視の危険運転致死の疑いで逮捕された男は、事故現場より手前の交差点でも、赤信号を無視して走っていたとみられることが、捜査関係者への取材で分かりました。今月7日の早朝、富山市八町の国道8号交差点で、乗用車が軽乗用車に衝突した事故では、軽乗用車に乗っていた富山市の38歳の女性と中学2年生の息子が死亡しました。赤信号無視の危険運転致死の