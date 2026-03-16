16日、高知と岐阜で全国のトップを切ってソメイヨシノの開花を発表。今週は各地で桜の開花ラッシュが期待できます。16日午前10時ごろ、岐阜市内にあるソメイヨシノの標本。薄く淡いピンク色の花びらが開いています。岐阜地方気象台職員：5、6輪以上桜咲いていたので開花を観測しました。2月の月平均気温が高かったという影響もあるので、平年より桜の開花が早いと感じています。岐阜市は週末から16日にかけ気温が上昇。ポカポカ陽